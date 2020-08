Oleiros exige a la Xunta que entregue al Estado el certificado para dragar la ría de O Burgo

É ridículo que pidan a paralización do marisqueo cando alí xa non están os mariscadores»

Oleiros 03/08/2020 16:58 h

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha exigido a la Xunta que entregue al Gobierno central el certificado de disponibilidad de terrenos para licitar el dragado de la ría de O Burgo. Después de acusar al gobierno de Sánchez de «demorar o proxecto do dragado», García Seoane pidió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, «desbloquear» esta contratación mediante la entrega de los certificados pedidos para dejar al Ministerio «sen a súa coartada».

El pasado viernes, el Ayuntamiento de Oleiros, según indica en un comunicado, recibió una carta de la ministra Teresa Ribera en la que se adjuntaba la contestación remitida a la Xunta en relación con los certificados que hacían falta. La ley de contratación, tal y como explicaron desde el Ministerio para la Transición Ecológica, deberá garantizar la disponibilidad de los terrenos y el cese del marisqueo, por lo que no sería posible realizar el cese de esta actividad con posterioridad a la adjudicación como pretendía la Xunta. Según el Gobierno la paralización del marisqueo debe ser anterior a la licitación. «Pero que paralización do marisqueo -señaló el alcalde de Oleiros-, se na ría do Burgo levan tempo sen mariscar».