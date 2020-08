Great Straits debuta en casa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lucía cancela

04/08/2020 00:17 h

Las fiestas de María Pita acogieron en el anfiteatro de Santa Margarita el debut en los escenarios de la banda coruñesa Great Straits. El grupo es un tributo a los británicos Dire Straits, y su presentación como tal, prevista inicialmente para mayo de este mismo año, tuvo que posponerse debido a la crisis sanitaria. Las entradas volaron, cuando hace poco más de cuatro días anunciaron que integrarían el cartel de las fiestas coruñesas.

La banda ya anunciaba en redes sus intenciones: «Una gran noche y un gran concierto con una grandísima banda». El público esperaba perfectamente acomodado en sus asientos a las 21.30 horas. Entre distancias de seguridad y un riguroso uso de mascarillas, los músicos entonaron las primeras letras durante más de diez minutos logrando desatar los primeros aplausos del público.

Su cantante y guitarrista, Óscar Rosende, ha vuelto a entonar los clásicos infinitos de la banda de rock británica tras la separación de su anterior formación, Brothers in Band. Así durante el concierto sucedieron canciones míticas como Walk of life, The Planet of New Orleans o Romeo and Juliet. El artista reconocía que la vuelta les causaba nervios ya que hacia «18 meses que non nos subíamos ao escenario», pero «volver a tocar na casa» les sentó demasiado bien.

Los Great Straits contaron con público hasta en el exterior pues muchos no quisieron perderse los temas de Mark Knopfler entonados por Rosende, un clásico de los clásicos. El grupo tributo acumula una gran legión de seguidores que ya tuvieron la oportunidad de escuchar al de Glasgow en A Coruña, en mayo del 2019. Rosende definió su primera cita con A Coruña como «unha pequena píldora» ante lo que queda por venir en el estreno del 2021.

Un concierto de algo más de una hora que hizo las delicias del público con luces, solos de guitarra, saxofón o piano y una clase magistral de acordes. También sonaron Summer of love, Tunnel of love o Telegraph Road en la velada protagonizada por uno de los que fue el plato fuerte de estas fiestas.

El cantante y guitarrista Óscar Rosende estuvo acompañado por Fran Sanz al bajo; Marcos Pazo a la batería; Manu Seoane a la guitarra rítmica, Adrián Saavedra al piano y Alejandro Casquero a los sintetizadores.

Finalmente, dos viejos compañeros de Rosende, Rubén Montes con la percusión y Pablo Gispert, al pedal steel, acabaron por conformar el elenco musical.