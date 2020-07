El brote de Meicende sube ya a 25 contagiados

Para que un gel sea desinfectante debe tener un porcentaje de alcohol de entre el 70 % y el 90%, además tiene que tener un efecto viricida

La Organización Colegial de Enfermería ha advertido este viernes de que no todos los geles hidroalcohólicos protegen del mismo modo frente al nuevo coronavirus. Por este motivo, han lanzado una infografía y unos materiales informando de qué productos funcionan y cuáles no. Además, han mostrado su preocupación por el uso de los que no son válidos para prevenir el contagio puesto que dan una falsa sensación de seguridad y llevar a consecuencias fatales.

Desde la entidad recomienda leer el etiquetado antes de comprar cualquier producto, pues allí se precisará si se trata de un gel higienizante o desinfectante. Una de las claves para saber si es el producto ideal para prevenir el contagio es la concentración de alcohol que lleva en su composición. Para que un gel sea desinfectante debe tener un porcentaje de alcohol de entre el 70 % y el 90 %. Además como el covid-19 es causado por un virus se debe comprar un hidrogel con efecto viricida.

