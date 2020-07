Mostrart abre en A Coruña con esperanza e incertidumbre entre los artesanos

0

La Voz de Galicia F. Brea

A Coruña 30/07/2020 14:47 h

La edición número 36 de la feria de artesanía Mostrart abrió este jueves en A Coruña entre medidas de seguridad y esperanza e incertidumbre entre los profesionales que exhiben sus productos. En total, son 27 los puestos que este año están instalados en Paseo das Palmeiras de los jardines de Méndez Núñez. La feria estará abierta al público hasta el 13 de agosto, ofreciendo variedad de propuestas de artesanos llegados desde diversos puntos de Galicia.

Como no podía ser de otro modo, se han establecido diferentes medidas de seguridad para que vecinos y turistas puedan disfrutar del certamen con total tranquilidad. Para ello, se ha creado un circuito con entrada y salida diferenciadas, que permite controlar el aforo y visualizar todos los puestos durante el recorrido. Además, en el acceso hay gel hidroalcohólico, al igual que en todos los puestos.

; Apertura de Mostrart en Méndez Núñez Cerca de una treintena de artesanos exhiben sus productos en la 36 edición de Mostrart, en A Coruña Marcos Míguez

Desde la organización, Manuel González, presidente de la Asociación Galega de Artesáns, apunta que «non nos rendemos ante esta situación e queremos contribuir á normalidade na cidade. Temos un compromiso cos artesáns para intentar que esta pandemia impacte o menos posilble e tamén co público, que leva 36 anos vindo a esta feira»

Entre los profesionales hay sentimientos encontrados. Rosi Rey, de Artefíos, indica que «esperamos vender algo e mostrar o que facemos nos talleres. Achegarase menos xente que outras veces, pero somos positivos e pensamos que vai saír ben». Por su parte, Alicia García, de Regal Cerámica, que acude por primera vez al certamen coruñés, explica que «temos moitas medidas de seguridade e penso que vai a ir ben. Hai que desinfectar as pezas cada vez que algún visitante as toca, igual que a bixutería». García comenta que «é a miña primeira feira do verán. O resto que tiña este mes están canceladas».

Isaac Romero, de Obradoiro Coiraxe, es ya un fijo de Mostrart, aunque esta edición la vive con «incertidume». El artesano apunta que «todo está no aire, e hai que ver si a xente anímase a vir, porque algunha aínda parece ter medo». Por ello, afirma que «veño con poucas expectativas, así o pouco que se faga parecerá bo. Hai que intentalo, porque quedando na casa non podemos sobrevivir. Este verán tiña catro feiras, e nesta é na única que podo vender. Xa penso máis no Nadal, que é o que pode rematar que isto vaia para arriba ou, definitivamente, para abaixo».

Pero el coronavirus no solo ha tenido consecuencias en las medidas de seguridad que se han tenido que adoptar, sino que también ha repercutido en la oferta de Mostrart. Isabel Rodríguez, de Liño Galicia, vende en su puesto diversos productos y, entre ellos, se encuentran las mascarillas: «Hai para home e para muller, tanto a máscara como a súa funda a xogo para gardala». Rodríguez también tiene esperanzas de que el público acuda a la feria y comenta que «temos as mesmas ou mellores medidas de seguridade que nos comercios».

Inauguración

A las 12.00 horas de este jueves tuvo lugar la inauguración oficial de la 36 edición de Mostrart. En ella participaron la directora xeral de Comercio, Sol Vázquez; el presidente de la Asociación Galega de Artesáns, Manuel González; Elena Fabeiro, gerente de la Fundación Pública Artesanía de Galicia, y Susana González, ceramista y miembro de la Asociación Galega de Artesáns.

Vázquez agradeció al colectivo autonómico su trabajo «nun ano especial», haciendo hincapié en el «esforzo de poñerse en marcha e ofertar artesanía tanto para os veciños da Coruña como para os visitantes». También alabó la disponibilidad del Concello y resaltó que «nós temos que colaborar cos artesáns. A actividade económica ten que seguir funcionando. É momento de apostar polo local e polos nosos produtores». La directora xeral de Comercio destacó las medidas de seguridad implantadas y animó a la gente a que «veña e merque».

Manuel González confía en que la respuesta del público sea buena y Mostrat «transcorra con normalidade. Somos optimistas, porque sempre tivo moi boa acollida». Por su parte, Susana González quiere que este evento sirva «como ejemplo para otras localidades, para que se atrevan a organizar ferias, porque igual no saben cómo hacerlo no es complejo».