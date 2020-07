La jefa de estudios del instituto con mejores notas se jubila

0

«Estoy contenta por los alumnos y por el trabajo de todo el equipo. Subir al puesto 33 en el ránking gallego y ser el centro público de A Coruña con más porcentaje de aprobados y mejor nota media de selectividad es una satisfacción», comenta la jefa de estudios del instituto Monte das Moas. Lo curioso es que Loli Mosquera Quevedo lleva 14 años en el cargo y se jubila justo este verano, el curso del coronavirus y de los mejores resultados académicos. «Alégrome moito por Loli e por outros cinco profesores que tamén acaban a súa etapa laboral e que nalgúns casos levan dende o primeiro día no centro», destaca Mariano Rodríguez Berja, director del instituto. Después de unos meses de teletrabajo, de adaptación a una situación desconocida hasta ahora, reconoce que los datos obtenidos sirven para «levantalo ánimo porque foi moi duro. O ano pasado xa aprobaron o cen por cen dos alumnos, pero con unha nota media máis baixa. Algo faremos ben», comenta ilusionado. Loli y Mariano estaban ayer por la mañana en el centro preparando el próximo curso, que esperemos sea normal. Pero Loli ya no será la jefa de estudios. «Soy del Barco de Valdeorras y criada en Madrid. Destinaron a mi padre aquí y llevo 25 años en el Monte das Moas. Me jubilo el 31 de agosto, pero no pongas la edad», me pide sonriente. Le deja un reto importante y un listón muy alto a la persona que la sustituya. «Somos de barrio e para o barrio a noticia de ser o centro público con mellores resultados é unha satisfacción non so para o instituto, senón para toda a zona», reflexiona el director.