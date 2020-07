O Tribunal Superior de Xustiza conmemora o 35 aniversario da primeira sentenza en galego

No acto participaron moitos persoeiros do ámbito xurídico e de normalización lingüística, que non dubidaron en denunciar o longo camiño para que a lingua galega poida equipararse ao castelán

A Coruña 24/07/2020 18:18 h

Hai xa 35 anos dende que se ditou á primeira sentenza en galego, grazas á labor dos maxistrados Ricardo Leirós Freire, Claudio Movilla Álvarez e Gonzalo de la Huelga, por ese motivo a Irmandade Xurídica Galega, en colaboración coa Xunta e o Concello da Coruña, participaron nun acto en celebración do aniversario, diante do Tribunal Superior de Xustiza, no que se descubriu unha placa conmemorativa.

O Presidente da Irmandade Xurídica Galega, Xaquín Monteagudo, expuxo que: «Na curta andaina da Irmandade que pelexamos fai doce anos, unha das tarefas principais que nos propuxemos foi recuperar a lembranza e homenaxear a aquela xente do dereito, profesionais, funcionarios, avogados que, na súa traxectoria profesional e ao longo das súas vidas, defenderon a lingua e a cultura galega e que, na medida que puideron, promoveron o uso da lingua como lingua xurídica e administrativa».

O avogado e membro da IXUGA, Xoán Antón Pérez, do mesmo xeito que tódolos participantes, fixo fincapé no difícil contexto da lingua galega e nos catro séculos de exclusión da mesma. «Non podemos estar contentos co conseguido estes 35 anos, aínda que houbo pasos importantes», indicou o avogado, engadindo que «temos un problema de base constitucional, mentres non teñamos recoñecida a igualdade de dereitos entre as dúas linguas, a obrigatoriedade de que todos os maxistrados coñezan a lingua galega, non haberá unha real equiparación».

Por outra banda, Carlos Varela, o fiscal da Fiscalía Superior de Galicia, fixo un chamamento á responsabilidade individual dos profesionais. «Verdadeiramente, non é por falta de cobertura legal, polo tanto, parece que é máis ben unha cuestión e vontade, de tomar a decisión de facelo». Pese a legalidade no uso de ámbalas dúas linguais cooficiais, o galego só representa o 5 % no ámbito xurídico. A alcaldesa da Coruña, Inés Rey, tamén remitiu á existencia da diglosia e no seu discurso citou a figuras como Castelao, Manuel María e Álvaro Cunqueiro. «E nós, as galegas e os galegos, debemos ser conscientes do tesouro que temos. Un tesouro válido, útil e eficaz en todos os eidos da vida pública e privada, tamén naquel que sinto tan preto como o da xustiza, mil primaveras más para a xustiza galega, para a xustiza en galego», finalizou.

Ao acto, que coincidiu ademais ca véspera ao Día de Galicia, tamén acudiron persoeiros como o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde e a Xefa de Avogacía do Estado en Galicia, Consuelo Castro.