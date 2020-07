PSdeG y Marea acuerdan el nuevo reglamento de escuelas infantiles municipales

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 24/07/2020 19:51 h

El Gobierno local y el grupo municipal de Marea Atlántica han acordado este viernes la aprobación definitiva del nuevo reglamento de las escuelas municipales de educación infantil. Esta nueva normativa implantará la gratuidad de la enseñanza desde los 0 a los 3 años a partir del próximo curso, algo de lo que se podrán aprovechar 830 familias gallegas.

Este acuerdo forma parte del pacto al que llegaron los dos partidos en julio del 2019 para la investidura de Inés Rey como alcaldesa, aunque sufrió alguna modificación. Según José Manuel Lage, portavoz del gobierno local, «escoitamos as directoras dos centros e tivemos en conta todas as achegas, introducindo melloras sobre o regulamento inicial».

En la misma línea, la portavoz municipal de Marea Atlántica, María García, señaló que «escoitamos as propostas das directoras, que coñocen a realidade dos centros mellor ca ninguén, e incroporámolas para que o novo regulamento sexa o máis util posible».

Esta nueva normativa afectará a los nueve centros que conforman la red de escuelas infantiles municipales: Agra do Orzán, Arela, A Caracola, Carmen Cervigón, Carricanta, Os Cativos, Luis Seoane, Monte Alto y Os Rosales.

La medida entrará en vigor en septiembre y, además de la enseñanza gratuita, introducirá el gallego como lengua vehicular, fomentará valores como la igualdad o la diversidad y reformará los menús de los comedores para hacerlos más saludables y con mayor presencia de los productos locales.

Críticas desde BNG

Mientras tanto, y aunque tanto el PSdeG como Marea Atlántica aseguran haber contado con las direcciones de las escuelas para redactar la normativa, el BNG denuncia que este plan se ha acordado sin dialogar en ningún momento con las escuelas.

«Nas nosas alegacións propoñíamos, entre outras cuestións, que nas Escolas Infantís Municipais houbese persoal específico para atender as crianzas con Necesidades Específicas de Atención Educativa, que no Consello de Participación cuxa función principal é educativa se contase co profesorado das escolas mais tamén con especialistas de educación da UDC e dos ciclos de FP, camiñar progresivamente cara a unha corrección das ratios que fixese os grupos máis pequenos de acordo coas ratios que existen nos países da contorna e máis seguros en tempos de covid-19», señala Avia Veira, que también se ha mostrado sorprendida por que no se cuente con los «principais axentes que terán de aplicar día a día esta normativa e que tamén presentaron as súas alegacións».