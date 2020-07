Dan negativo en las PCR los conductores y el aficionado que tuvieron contacto con el Fuenlabrada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 23/07/2020 10:06 h

Los tres conductores de autobús y el aficionado que estaban bajo vigilancia por tener contacto con los jugadores del Fuenlabrada han dado negativo en las pruebas PCR que se le realizaron este miércoles. El Sergas hizo 46 pruebas PCR entre los miembros de la expedición del conjunto madrileño, de las que seis fueron positivas, resultado que se confirmó horas después en el estudio serológico.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, confirmó que los seis jugadores que dieron positivo tendrán que continuar en aislamiento en el NH Finisterre en el que están alojados y así deberán continuar hasta que se cumpla la cuarentena.

El presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, aseguró este miércoles durante una rueda de prensa telemática que el equipo había cumplido con el protocolo y no había cometido ninguna negligencia. «En ningún caso se ha puesto en riesgo a ninguna persona, viajamos en vuelo privado y en autobús cumpliendo el protocolo», aseveró. Esta afirmación choca con la decisión del Concello de A Coruña de llevar a la Liga ante la Fiscalía al considerar que permitir el viaje del Fuenlabrada «constituye un peligro para la salud pública de A Coruña». «Los jugadores de fútbol no son diferentes al resto de la población. La Liga no tiene un estatus especial en los protocolos sanitarios, que rigen para todos», recalcó la alcaldesa, Inés Rey.

Desde Sanidade también creen que el equipo madrileño no cumplió con el protocolo establecido desde que tuvieron conocimiento del primer caso positivo en las filas de su equipo, lo que les ha llevado a abrir una investigación para determinar qué falló. «Ha quedado demostrado que [el protocolo] tiene lagunas y que hay condiciones que no se han cumplido», señaló el conselleiro.