a coruña 23/07/2020 05:00 h

«Está en boca de todos. No se habla de otra cosa. La tele local de aquí no para de comentar el asunto», destaca desde Fuenlabrada el gallego José Luis Miras. Tiene una opinión clara sobre lo sucedido. «Lo primero es la salud y no se puede ser fanático. Hay que ver la realidad y si sabían que tenían casos no debían de haber viajado. Madrid fue una zona mucho más castigada que Galicia por la pandemia y tengo amigos que se han muerto y otros que arrastran secuelas», analiza. Es el propietario de la tienda Selectos de A Coruña en esta localidad donde residen muchos gallegos y existen otros negocios regentados por gente de Galicia. «Y la mayoría son clientes. Los conozco a casi todos», apunta este pequeño empresario de 59 años natural de Aiazo, una parroquia del municipio de Frades en la que vive menos gente que en cualquier calle de Fuenlabrada. «Salí muy joven porque no había trabajo y mis padres no tenían recursos. Hace 40 años que llegué a Madrid. Fui camarero y tuve mi propio negocio de hostelería, pero mi sueño era montar un negocio como el que tengo para vivir un poco más tranquilo», explica. Todas las semanas le llega pan y empanadas de Galicia. «Hay de todo y de calidad. Chorizos, quesos de tetilla y de Arzúa, conservas de primer nivel, vinos de Rías Baixas o Ribeiro... Tengo todo lo mejor», relata desde Selectos de A Coruña. Dice que cuando se instaló en Fuenlabrada hace dos décadas los vecinos eran de un perfil más joven. «Ahora mi público es de 40 para arriba. Gente que valora un buen lacón o un buen pan. Lucho a muerte por los productos de Galicia», asegura José Luis desde el rincón coruñés de Fuenlabrada, una ciudad de la que nunca en la historia se habló tanto.