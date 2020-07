La Diputación pone en marcha un programa de conciertos en sus monumentos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 21/07/2020 15:41 h

El área de Patrimonio de la Diputación de A Coruña quiere promocionar sus principales bienes patrimoniales y, para ello, ha puesto en marcha el programa «Música na catedral», un ciclo de conciertos de pequeño formato de música clásica que tendrán lugar en escenarios únicos por su valor patrimonial.

La primera parada de este certamen fue el pasado viernes en el Dolmen do Dombate. Allí los asistentes pudieron disfrutar de los violines de Ruslan Asanov y Dasha Pankrativa en dos pases distintos de entrada gratuita, pero con acceso limitado por razones de seguridad. Los próximos conciertos se celebrarán en el monasterio de Caaveiro, en las Torres de Altamira y en el Forno do Forte.

Para el diputado de Patrimonio, Xosé Luís Penas, este primer concierto «é o punto de partida dunha liña de dinamización e posta en valor do importantísimo patrimonio da Deputación da Coruña, que ten como obxectivo promocionar o patrimonio por medio da cultura ao vivo de maneira integradora».

Protocolos de protección

Desde la organización del ciclo, Penas señaló que «somos escrupulosos coas estritas normas de protección, tendo en conta que, neste momento de maneira especial, dous son os puntos de mira á hora de desenvolver este programa. Por unha parte o coidado da saúde, cumprindo os protocolos impostos para a prevención da coronavirus, e pola outra a protección do patrimonio, con medidas para que non se produza ningún desperfecto ou non se alteren as condicións de conservación, como temperatura ou humidade».

«Os programas veñen acompañados dunha exhaustiva análise en canto á preservación e protección de cada unha das pezas que forman a estutura dos edificios», incidió Penas. En esta línea, el diputado señaló que el patrimonio recibe un gran número de agresiones, «algunhas mesmo dende Administracións», y que por eso es necesario trabajar con «estrita escrupulosidade».

Penas afirmó también que estos conciertos en pequeño formato quieren ser «elemento integrador do patrimonio, a cultura e o turismo» y que servirán para que la sociedad «admire, coñeza, valore e viva o noso patrimonio recuperando a conexión perdida, porque é a herdanza que recibimos das xeracións que nos precederon».