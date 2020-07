El bar donde pagaba Bárbara Rey

0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 21/07/2020 05:00 h

En la página 2 de La Voz del 20 de junio de 1970 aparecían varios nombres ilustres. Se anunciaban, por ejemplo, las actuaciones de Julio Iglesias en el complejo El Vilar de Cobas, en Ferrol, y de Miguel Ríos en la sala de fiestas Mako-Mera, que incluía servicio especial de coches desde A Coruña. Y también aparece la mítica El Seijal, que celebraba entonces su 41.º aniversario con Los Tamara. Y, entre otros anuncios, uno que daba cuenta de la inauguración en el Paseo de Ronda 54 del restaurante café-bar Metropol (detrás estadio de Riazor). Pues este bar que regenta Isabel Rodríguez, hija de los fundadores, reabrirá sus puertas dentro de unos días tras una reforma. Llega a las bodas de oro en perfecto estado. Pero por este local entrañable también pasaron muchos nombres conocidos. «Cando viñan os circos á explanada, ao rematar as función todos viñan aquí. Recordo a Ángel Cristo e a Bárbara Rey, que pagaba o consumido pola xente que traballaba con eles. Cando era o Teresa Herrera resultaba imposible atopar sitio», recuerda un hijo de Isabel. «O nome de Metropol pode dicirse que o importaron uns parentes que foron traballar a Londres. Emilia Seoane era praceira en San Agustín e co seu marido, Eugenio Rodríguez Souto, que traballaba no dique de abrigo, repartían uns queixos que eran moi demandados porque eles procedían da zona de Curtis», rememora. Un bar con mucha historia en el que Isabel mantiene vivo el espíritu de siempre. Cuántas cosas pasaron en este medio siglo.