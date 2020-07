El importe medio de las pensiones varía hasta 600 euros de una comarca a otra en la provincia de A Coruña

El problema en los últimos años es que «partimos dunhas pensións baixas que son moi baixas», explica Manuela Fraguela, portavoz de la Plataforma de Pensionistas Compostela. «O que se incrementou no 2008 foi insuficiente e as actualizacións para esas rendas non significan nada», afirma. Por ello, entre sus reivindicaciones está que «o importe mínimo sexan os 1.080 euros que marca a carta social europea ou, polo menos, o salario mínimo interprofesional. É fundamental conseguir que suban as mínimas para que sexan minimamente satisfactorias e que todos os anos se revaloricen sobre o IPC».

