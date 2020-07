Tensión entre manifestantes y policía en la protesta en A Coruña por los empleos de la industria electrointensiva

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Manuel de la Chica A. G. CH.

A Coruña 17/07/2020 20:20 h

Cerca de 450 trabajadores de la industria electrointensiva se manifestaron en la tarde del jueves en A Coruña para exigir una tarifa industrial más justa, estable y predecible. En esta marcha, que también pedía la nacionalización de las empresas que evite el despido de los trabajadores, estuvieron presentes profesionales de Alcoa, Alu Ibérica, Ferroatlántica y otras centrales sindicales.

La movilización partió desde el edificio de la Xunta en Monelos y continuó hasta la delegación del Gobierno, donde se produjeron los momentos más tensos. Después de varios cánticos contra el Ejecutivo, los manifestantes lanzaron huevos contra la fachada del edificio y se acercaron en masa hasta los efectivos de la Policía Nacional, que, incluso, tuvieron que defenderse con sus escudos de protección y las porras. Poco después, llegaron varios antidisturbios para reforzar el cuerpo. Entonces los trabajadores respondieron con cánticos como «ni un paso atrás» y «la próxima visita será con dinamita».

Xoán Xosé Bouzas, secretario nacional de CIG-Industria, aseguró al comienzo de la marcha que «esta movilización no deja de ser una continuación de la que hicimos ya antes de la pandemia en marzo» (esto iba en gallego). Bouzas señaló que «por parte del Gobierno de España no sabemos absolutamente nada sobre el estatuto de las industrias electrointensivas y tampoco sabemos si va a haber medidas complementarias a ese estatuto». Además, recalcó que esas medidas complementarias serán necesarias porque «solo con el estatuto no bastaría para llegar a una tarifa industrial competitiva que hiciera competitiva a las empresas y que no perdiéramos puestos de trabajo».

Según el secretario nacional de CIG-Industria, «en este momento lo más urgente es una intervención y nacionalización de estas industrias».

En esa línea quiso hacer dos llamamientos a las autoridades. El primero, al Gobierno estatal, para que apruebe el estatuto y las medidas complementarias cuanto antes. El segundo, a la Xunta: «Que lidere un proyecto en el que realmente se implique directamente en esto y deje de andarse con rodeos con manifestaciones de que solo le interesa o estatuto cuando sabemos que el estatuto está pendiente de esas alegaciones».

Bouzas apeló a la «valentía política de las instituciones para que no dejen tirados a miles de familias, trabajadores y comarcas que están en un momento de desaparición y de ser un desierto industrial en nuestro país». Por su parte, José Hurtado, responsable de política sindical de comisiones e industrias de Galicia, quiso añadir que «hoy empieza una serie de movilizaciones que irá en aumento». «Ya acabaron las elecciones y lo que hace falta ahora es que la clase política se ponga el mono de trabajo y empiece a trabajar ya por un estatuto electrointensivo», afirmó.

Por último, Eladio Quelle, secretario del sector siderúrgico de UGT, coincidió con ellos en que tanto el Gobierno como la Xunta tienen que colaborar para poner fin a este problema y que «haya un estatuto de una vez por todas».