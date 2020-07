El mapa de gestión catastral favorecerá la relación entre Administraciones y facilitará información a la ciudadanía

0

La Voz de Galicia

A Coruña 16/07/2020 13:09 h

El diputado provincial de Economía e Facenda, Antonio Leira Piñeiro; el gerente del Catastro en Galicia, Benito Bericohea; la gerente adjunta del organismo, Victoria Fernández, y la vicetesorera provincial, Ana Fernández, presentaron en la sede de la Diputación la última jornada de una serie destinada a regidores de la provincia sobre nuevas formas de colaboración entre Catastro y concellos. La actividad se dividió en dos días debido a la necesidad de acotar el aforo para garantizar las medidas de prevención y seguridad con motivo del covid-19.

Los alcaldes mostraron especial interés en el mapa de gestión catastral, una nueva herramienta que que nació producto de un convenio entre la Diputación y el Catastro, que permite a las Administraciones locales conocer toda la información detallada de los bienes inmuebles de cada municipio, así como colaborar aportando nuevos datos y documentación que permitan una actualización constante del mapa.

Antonio Leira destacó que «o obxectivo desta ferramenta é que os concellos podan contar cun inventario catastral o máis completo, actualizado e preciso posible e, ao mesmo tempo, colaborar co Catastro completando os datos trámites que faltan». El diputado de Economía e Facenda sostuvo que ambas entidades seguirán colaborando estrechamente en cuestiones que supongan menos cargas, obligaciones y desplazamientos para la ciudadanía y más agilidad en los trámites y mejor coordinación entre Administraciones.

Tanto el gerente del Catastro como la gerente adjunta resaltaron la apuesta del organismo por la digitalización, así como la «dobre utilidade» del mapa, «un canal de información permenente entre o Catastro e os concellos, cuxa colaboración resulta imprescindible para manter ao día datos como as novas altas, rehabilitacións ou cambios de titularidade dos bens inmobles, xeolocalizando a información de forma moi intuitiva para o usuario».

Puntos de Información Catastral

Benito Bericohea y Victoria Fernández subrayaron también la importancia de contar con Puntos de Información Catastral (PIC) en los municipios: «O PIC é abrir unha ventá do Catastro no concello», afirmó Bericohea. El gerente animó a los municipios que todavía no disponen de este servicio a implantarlo, ya que «evita desprazamentos e mellora a atención que se presta á cidadanía sen apenas custe para as entidades locais».

La Diputación ya cuenta con estos puntos en cada una de las zonas tributarias de la provincia, donde los vecinos pueden acceder a la información catastral, realizar trámites y obtener información.