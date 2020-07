José Gómez, usuario del centro de día de A Coruña: «Estas señoras son tan amables con uno que cómo no voy a querer volver»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Manuel de la Chica A. G. CH.

A Coruña 15/07/2020 18:15 h

Cuando Celsa Rodríguez (86 años) llega al centro de día Caramiña, en A Coruña, lo primero que se escuchan son piropos: mi reina, preciosa, riquiña... Se oyen muy alto, porque Celsa es un poco sorda de un oído y no entiende lo que le dicen si le hablan bajito. Hoy es el primer día que viene al centro desde marzo. «Tenía muchas ganas de volver, estoy muy emocionada», dice. Y después ríe, porque Patricia Moscoso Alvedre, la directora del centro, le ha dicho que está muy guapa y que tiene que frotarse los pies en la alfombrilla de la entrada y luego lavarse las manos con gel. «Ya sabes —le explica Patricia—, ahora hay que tener cuidado».

Celsa es una de las pocas usuarias que acudirán esta semana al centro. De momento, el aforo está limitado para cumplir con las distancias de seguridad y porque todavía hay cierto miedo a posibles rebrotes. «Lo notamos sobre todo en algunos usuarios, que nos han dicho que prefieren esperar un poco más antes de volver para ver cómo va evolucionando todo», comenta Patricia. «Los que están viniendo hoy son aquellos que es muy difícil que sigan estando en casa sin hacer nada, porque la demencia no les permite entender la situación».

Una de las primeras impresiones de este regreso que señalan desde las direcciones de los centros de día de A Coruña es, como asegura Patricia, «el retroceso físico y cognitivo que han sufrido los usuarios» durante estos meses de confinamiento. Y Vicente Romero, gerente de Vitalia Coruña, añade: «Han estado muchísimo tiempo en sus casas y eso ha sido devastador».

A este otro centro hoy solo van a venir ocho usuarios (uno por cada una de las mesas). Y solo estarán cuatro horas por la mañana. Al entrar, hay que seguir un protocolo: tomar la temperatura, desinfectar los pies, calzarse otras zapatillas que luego se quedarán allí, desinfectarse las manos....

«La Xunta y el Sergas nos han ayudado muchísimo a preparar la vuelta», asegura Nuria Gómez. directora del centro de día Vitalia Coruña. Nuria explica que, hace unas semanas, la Xunta les facilitó un protocolo de actuación para la vuelta de la actividad, que cada centro adaptó y que, después, fueron validados por el Sergas. Además, han tenido unos seminarios formativos para preparar la prevención de nuevos contagios y qué tienen que hacer si tienen la sospecha de algún posible positivo por coronavirus.

Ese protocolo tiene muchos puntos, pero uno de los fundamentales es el mantener la distancia de seguridad de dos metros entre los usuarios del centro. También cuando están sentados o haciendo los ejercicios. A pesar de esa distancia, José Gómez (84 años), uno de los usuarios de este centro, confiesa que «estaba deseoso de volver» porque en su casa estaba solo.

«Además, estas señoras son tan amables con uno que cómo no voy a querer volver», continúa. Para él, lo más duro de estos meses ha sido no poder salir a la calle. «Y, al vivir solo, hay días que me llevo muy bien conmigo y hay días que me llevo mal», añade.

Esta mañana, José no podrá desayunar ni comer en el centro. Tampoco podrá utilizar algunos materiales, como los juegos de cartas, si son propensos al intercambio con otros usuarios. Todo está en el protocolo. «Tenemos la teoría, pero en la práctica siempre hay más escenarios», comenta Vicente, el gerente de Vitalia. «Estamos pendientes de todos los detalles para que no se nos escape nada».

Las familias

El regreso a la actividad de los centros de día, también ha sido un «alivio» para algunos de los familiares de los usuarios. Juan, que lleva a su madre a uno de estos centros en la ciudad y prefiere no decir su apellido, cuenta que estos meses han tenido que estar siempre con ella, «sin dejarla sola ni un solo momento» y que en el centro «pueden atenderla mejor».

Sin embargo, algunos usuarios no han querido volver aún o están de vacaciones. María Casais, coordinadora del centro de día Amaina, explica que en su caso eso ha hecho que no tengan que decirle a nadie que no puede venir. A Amaina fueron este miércoles 17 usuarios. «Algunos estaban tan emocionados que venían directos a abrazarnos, pero hemos tenido que contenerles un poco», comenta. Además, algunos de estos usuarios no pueden llevar mascarilla por prescripción médica y eso hace que tengan que tener aún más cuidado con las medidas de seguridad.

Por eso, Patricia Moscoso, de Caramiña resume así el primer día: «Volvemos todos con muchísima alegría, pero también con mucho respeto y responsabilidad. Tenemos que adaptarnos poco a poco a las medidas, como los niños».