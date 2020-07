Afectados por las becas USA: «Nos mandan de un lado a otro sin devolvernos el dinero»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Manuel de la Chica T. R.

A Coruña 14/07/2020 17:24 h

«Me siento como el protagonista de «Vuelva usted mañana», el del artículo de Larra: primero nos dicen que nos devolverán el dinero, luego nos concretan y dicen que lo tendremos en quince días, después que vayamos a hablar con la empresa, allí nos dicen que hablemos con el Concello, luego ellos niegan que nos hayan dado un plazo...». Así relata J. R., uno de los afectados por la supresión de las becas USA, cómo está viviendo las semanas siguientes a la «decisión irrevocable» de Inés Rey de cancelar el programa.

Estas becas, que permiten que 60 jovenes coruñeses estudien en Estados Unidos durante el próximo curso, costean la estancia completa a 38 estudiantes, pero los otras 22 familias tuvieron que pagar ya entre 50 y 9.000 euros para poder disfrutar de la ayuda. J. R., en concreto, tuvo que pagar en torno al 50 % de la estancia de su hija para el próximo curso. «Nos dieron 10 días para que hiciésemos el ingreso, entre el 1 y el 10 de marzo», recuerda.

Pero después llegó la pandemia y el 5 de junio les anunciaron, mediante un correo electrónico desde el Concello, que esas becas se suprimían por la situación que se estaba viviendo. «Lo entendimos como algo normal, porque no son unas becas para pasar unas vacaciones, sino para estudiar; y con esta situación no te pueden asegurar que te puedas matricular», cuenta.

«En ese correo nos decían que las personas que habíamos tenido que pagar recibiríamos el dinero en las vindeiras semanas». A los 15 días, tras no tener noticias, este afectado llamó al Concello y allí le dijeron que hablara con la empresa. En la empresa le dijeron que tenían un acuerdo con el Concello y que será el Ayuntamiento quien les devolverá el dinero. «Vuelves a llamar al Concello y te remiten a la empresa, en la empresa te remiten al Concello, y la última vez que hablé con ellos me dijeron que estaban mirando cómo hacerlo, pero que no me podían dar una fecha de ninguna forma».

Desde la primera carta anunciando el reembolso, ya ha pasado más de un mes, pero J. R. no ha vuelto a tener noticias de cuándo le devolverán su dinero. «No entiendo que tomen la determinación de suprimir las becas y antes no lleguen a un acuerdo con la empresa para ver cómo devolverán el dinero», explica. «Aquí los damnificados somos los que hemos pagado y no podemos viajar», sentencia.