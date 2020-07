Premio con historia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 14/07/2020 05:00 h

La Facultad de Historia de Ourense sabe de la importancia de promover el amor por estos estudios. Y tan especial es este encuentro que ni la pandemia del covid-19 pudo con ella. Se trata de la Olimpiada Galega de Historia que, aunque se celebró hace un mes de forma virtual, el viernes acercó al campus ourensano a sus ganadores. Álex Álvarez, Eva Graña, Noelia Gutiérrez y Noa Varela, del colegio Calasanz Padres Escolapios de A Coruña, fueron los mejores tras medirse en la final al IES Santa Irene de Vigo. El tercer y cuarto puesto fueron para el instituto Otero Pedrayo de Ourense e Illa de Ons de Bueu, respectivamente. «O reto era considerable, pero decidimos afrontalo co lema “A pandemia non nos para”. Utilizamos as ferramentas que a UVigo puxo a disposición da comunidade universitaria para continuar o curso. Cando pechamos esta actividade entregando os premios ás e aos gañadores, considero un éxito rotundo a idea e a posta en marcha», señaló la decana de Historia, Susana Reboreda. Ahí tienen a los alumnos coruñeses que ya pasaron a la historia como los mejores en el curso de la pandemia.