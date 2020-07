El Concello solicita la colaboración de los vecinos para evitar que se dejen muebles y electrodomésticos en la calle

0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 13/07/2020 18:47 h

El Concello ha pedido la colaboración de los ciudadanos ante «o notable incremento de depósito de mobles e electrodomésticos vellos nas rúas da cidade». La empresa concesionaria de la recogida de basura en A Coruña, Cepsa, le entregó a la Concellería de Medio Ambiente un informe en el que se indica que diariamente, de lunes a viernes, recogen «unha cantidade moi alta de utensilios ou aparellos vellos (mobles e electrodomésticos) e que a súa capacidade de actuación se ve desbordada». Además, afirman que corre el riesgo de que parte de estos permanecen en la calle más tiempo del que sería deseable.

De lunes a viernes, la media diaria de actuaciones de recogida está en 70 para mobiliario y 40 para electrodomésticos. Cabe destacar que estas recogidas se diferencian debido a que son equipos de trabajo distintos y con destinos diferentes. Esto haría, en total, 110 actuaciones diarias de media: «No obstante, nas últimas semanas a media de avisos ao 010 supera os 100 en utensilios e chega case aos 50 en electrodomésticos. Nesta contabilidade non se contemplan aqueles obxectos voluminosos que a veciñanza abandona sen dar aviso de recollida».

Ante esta situación de excepcionalidad, el Ayuntamiento pide que no se deposite ningún mueble, electrodoméstico u otros voluminosos en la calle sin avisar al 010 para que los recojan. Una vez dado el aviso, solicita que se respeten las indicaciones que se hagan llegar y que «non se depositen na rúa os devanditos utensilios antes do día e da hora que se indicaron». Asimismo, recuerda que dos puntos limpios abren todos los días, los ubicados en Eirís y ronda de Outeiro/Rosales, así como que existe un punto limpio móvil al cual también se pueden llevar todos los utensilios viejos o rotos. Por otra parte, la Administración local resalta que no cumplir estas normas puede acarrear una sanción económica.

Desde la concellería señalan que «ultimamente tamén se detectou un incremento na achega de cartón abandonado, mesmo sen dobrar, diante dos colectores, formando verdadeiras montañas e sen importar se os colectores están cheos ou non». Por ello, se redoblaron los esfuerzos en esta recogida durante las últimas semanas. La edila Esther Fontán asegura que «manter a cidade con bo aspecto é un compromiso de todos nós, do Concello e da cidadanía».