El tiempo para este fin de semana si te quedas o sales de A Coruña

Bos días! A chegada dunha fronte pouco activa deixa arestora os ceos cubertos no norte, mesmo con orballos febles. Pero as nubes irán retrocedendo e a partir do mediodía toda #Galicia gozará de tempo solleiro☀️ con vento norte e temperaturas máis altas canto máis ao sur. pic.twitter.com/6vtaI3Ckoi