Los vecinos de Barrié de la Maza denuncian la «discriminación arquitectónica» y el «silencio del Ayuntamiento»

La Voz de Galicia Manuel de la Chica A. G. CH.

A Coruña 09/07/2020 13:16 h

Los representantes de las comunidades de vecinos de los portales 31, 32, 33 y 34 de la avenida Pedro Barrié de la Maza se han reunido en la mañana de este jueves para denunciar públicamente las «barreras arquitectónicas» que tienen para acceder a sus viviendas. Según ha contado Antonio Álvarez González, representante de la comunidad del 32, cerca del 60 % de los residentes de estos inmuebles tienen más de 70 años y «cada día que pasan la movilidad que tienen es menor».

«No podemos esperar a que las personas que ya tienen problemas para superar los escalones se mueren para así solventar el problema», aseguraba Álvarez. Este inquilino se declaraba «impotente», por ver cómo a su madre, también vecino de la avenida, «se le ha secuestrado su derecho a salir a la calle».

«Me siento ahogada por no poder salir a tomar el aire»

Junto a él estaba María Freire Rial, una vecina de 93 años que ya ha sufrido varios ingresos clínicos al caerse con los escalones que se encuentran entre la acera y los soportales. «Me siento ahogada por no poder salir a tomar el aire», declaraba. «Me cuesta mucho trabajo encontrar a alguien que me lleve —María va en silla de ruedas desde hace unos años—, porque hace falta mucha fuerza para poder pinzar la silla y subirla». De hecho, su hija María confiesa que ella no es capaz de subir a su madre sin la ayuda de una segunda persona.

También denuncian que es imposible superar con los escalones con una silla eléctrica.

Más de cinco años pidiendo soluciones

Álvarez explica que lleva desde el 2010 haciendo gestiones para buscar una solución, «pero nunca hemos recibido contestación del Ayuntamiento». Ni con la carta formal del 2016, ni con las del 2019 ni las de este 2020. «Hemos llegado a presentar los partes médicos de las personas accidentadas e, incluso, una propuesta de reforma; estamos dispuestos a pagar parte de los gastos, pero no nos hacen ni caso».

«Estamos ante una vulneración flagrante de derechos constitucionales y de discriminación objetiva frente a personas con problemas de movilidad», sentenciaba. Por eso, Álvarez ha asegurado que si no tienen una respuesta del Gobierno local en los próximos 15 días, presentarán una denuncia a la Fiscalía y una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo por incumplimiento de la Ley de Accesibilidad.

«No puede ser que se atiendan las quejas de los deportistas en 48 horas y para las de los discapacitados tengamos que luchar durante décadas»

Estos residentes reclaman también que no solo es un problema que les incumba a ellos, sino a todos los transeúntes y, especialmente, a los usuarios del centro de día en esa misma calle. «No puede ser que se atiendan las quejas de los deportistas en 48 horas y para las de los discapacitados tengamos que luchar durante décadas», concluía Álvarez.