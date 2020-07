Unos vecinos alertan de que una mujer no da señales de vida en A Coruña y un familiar indica que «se encuentra en la aldea»

0

A Coruña 09/07/2020 11:44 h

Sobre las 10.00 horas de este jueves se desplegó un importante dispositivo de emergencias en la calle Ramón y Cajal, a la altura de las galerías. Hasta el lugar se desplazaron los Bombeiros de A Coruña, la Policía Local y una ambulancia al recibir el aviso de los residentes del edificio número 27 de que una de las inquilinas del cuarto piso, una mujer de unos 80 años de edad, «no daba señales de vida desde hacía varios días».

«Intentamos entrar por el interior pero la puerta estaba cerrada, por lo tanto decidimos entrar por la ventana porque romper la puerta iba a ser mucho más forzoso y más laborioso», indicó a Radio Voz uno de los cabos de los bomberos. Para ello tuvieron que fracturar el cristal. La sorpresa llegó cuando registraron el inmueble: «Hicimos un recorrido por el piso y entramos en todas las estancias y habitaciones y resulta que la señora no está en la vivienda», señaló el cabo.

En ese instante se personó en el lugar un hermano de la desaparecida que dijo que la señora «posiblemente estuviese en la aldea, pero que al no tener teléfono móvil no pudieron ponerse en contacto con ella», según relata el efectivo. Ahora, los familiares tienen que hacer las gestiones pertinentes para comprobar que efectivamente se encuentra en esa segunda vivienda. Algunos vecinos se mostraron sorprendidos que de no dejara un mensaje a nadie. «Esto no es normal. ¿Por qué no avisa de que se va?» destacó un residente del barrio.

Los agentes de la policía tuvieron que cortar el vial durante la intervención de los bomberos. También se tuvo que precintar y limpiar la acera a causa de los cristales que se cayeron al romper la ventana.