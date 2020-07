Tiramisú de mojito en la calle de la Barrera

0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 10/07/2020 05:00 h

Andrey Kusym Casas habla con un cóctel de acentos. Me explica que por sus venas corre sangre brasileña, austríaca, italiana y de no sé cuantos países más. Pero lleva tanto tiempo en nuestra ciudad que ya es un coruñés más. El verano pasado abrió en la calle Orillamar la coctelería Santolibre. Ahora, apenas un año después, acaba de inaugurar en la calle de la Barrera el Santaflor, enfrente del Intenso, de Álvaro Victoriano. «En el local de arriba [por Orillamar] ofrecemos cócteles y, de comer, solo unos panes de queso típicos de Brasil. Aquí tenemos cocina y en la carta hay arepas venezolanas, choripán argentino o ensaladas con frutas, entre otros platos», resume minutos antes de abrir las puertas al público. «También hay tres postres, oreo pasión, manjar de dulce de leche y tiramisú de mojito», añade. Una forma sorprendente de fusionar el mundo del cóctel con la repostería. Me habla también de un mojito muy dominicano que lleva ron añejo, jengibre y ginger ale que dice que está buenísimo. La gallega Carmen Lema es su socia en esta aventura hostelera que seguro que va a seguir creciendo y que ahora llega a una de las zonas de siempre de la ciudad. Para tomar algo y pasar un buen rato de local en local por la mítica calle de la Barrera. Eso sí, no se olviden de llevar la mascarilla y lavarse las manos con frecuencia.