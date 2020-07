Fallece John Aigi Hurn, trompetista principal de la OSG

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

A Coruña / La Voz 09/07/2020 19:30 h

«Queremos trasladarlles as nosas condolencias á familia e persoas achegadas de John Aigi Hurn, trompetista principal da Orquestra Sinfónica de Galicia. Déixanos un grandioso músico e mellor persoa, que lle regalou ao público do Pazo da Ópera grandiosos solos de trompeta». De esta forma se despedía este jueves el Ayuntamiento de A Coruña del trompetista principal de la OSG, fallecido de cáncer, por el que estaba de baja desde el pasado mes de diciembre. Su dolencia no le impidió, sin embargo, animar a sus vecinos de Pla y Cancela durante el confinamiento, a los que ofreció casi a diario virtuosos conciertos desde su ventana. El norteamericano Jon Aigi Hurn, aunque nacido en Tokio en 1967, era trompetista solista de la OSG desde su fundación en 1992.

Sus inicios fueron en la The Hong-Kong Philharmonic Orchestra, y después trabajó con la Orquesta Filarmónica de Hamburgo. También actuó y colaboró con The Hannover Opera Orchestra, con la Bach Launenburg Orchestra y con la Orquesta Sinfónica de Hamburgo, entre otras. Además, fue invitado a participar, junto con la Seattle Opera, en la realización del ciclo El anillo del nibelungo de Richard Wagner.

En el 2002 participó con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña en una gira por los Estados Unidos. También la Philharmonic Orchestra de Malasia solicitó su colaboración como solista de trompeta ese mismo año.

Durante el confinamiento, grabó un vídeo en el que interpreta y habla de la quinta sinfonía de Mahler, una de sus obras favoritas.