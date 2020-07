Trabajadores del Grupo Abai protestan por el despido de dos compañeros

0

La Voz de Galicia

07/07/2020

El comité de trabajadores del Grupo Abai se concentró esta mañana a las 12, en el edificio Proa, lugar del centro de trabajo, para denunciar el despido de dos trabajadores el pasado viernes. La subdelegada de la CIG en Abai, Susana Nogueira, explicaba que mediante acuerdo con el comité de empresa, existe un protocolo de respuesta por el cual se permite a los delegados del grupo concentrarse en modo de protesta cuando existe un despido.

Según lo indicado por los que acudieron a la concentración, los trabajadores despedidos tenían carreras en la empresa de más de 20 y 10 años de duración, respectivamente. Sus compañeros indican que no existe motivo aparente. Además, añaden que estos ceses no cuadran con el discurso que ofrece la subcontrata de Movistar: «Están pedindo xente para facer horas extras en xullo y que se anulen as vacacións». Nogueira tildaba de «apaños» las estrategias que la empresa está realizando para conseguir que la gente trabaje este verano.

Susana Nogueira ha reiterado el mensaje que desde el Comité se ha repetido en múltiples ocasiones por el que denuncian situaciones de trabajos precarios, bajo presiones para realizar ventas y despidos constantes. A ello se le suma un nuevo producto que deben incluir e intentar distribuir en todas las llamadas.

La situación de confinamiento causada por el covid-19 no ha mejorado la situación: «Estar na casa tampouco axuda moito. Agora temos máis presión e traballo desde o noso fogar. Só tes una ferramenta de comunicación co coordinador, un chat». Recursos que no se consideran suficientes ya que desde la oficina «podes contar coa axuda dos compañeiros». El cambio de empresa comunicado a sus trabajadores el 2 de enero hizo que el proceso de adaptación se extendiese incluso a la etapa de confinamiento, lo que a su vez implicaba teleformación.

El Grupo Abai no tomó la vía del ERTE en marzo y optó por dar la posibilidad de trabajar desde casa o acudir a la oficina para continuar con la jornada. Según Nogueira : «Os gastos ocasionados polo teletraballo a cada empleado son sufragados pola empresa có abono de 1,5 euros brutos ao día».

La subdelegada indica que desde el 22 de junio se han pedido voluntarios para reincorporarse al trabajo: «Hai voluntarios que veñen dous días á semana. E tres teletraballan». La empresa les ha comunicado que el 21 de septiembre se reincorporará la plantilla al completo al centro de trabajo, pero desde la CIG «non consideran que sexa posible porque non se vai poder gardar a distancia».

El grupo presente en la concentración de este martes espera no tener que volver a reunirse de forma inmediata, pues eso supondría la ausencia de despidos.