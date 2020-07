El amor a los perros de una soprano, en libro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia maruja campoviejo

a coruña 07/07/2020 05:00 h

A la soprano coruñesa Paloma Silva la conocemos por su imponente voz, pero su pasión por los perros la ha llevado a destapar una nueva faceta artística: la de escritora. Acaba de publicar Mi árbol de la vida, un libro ilustrado en el que narra la historia de Tron, un perro adoptado que termina compartiendo su vida con una soprano y sus otras mascotas. En efecto, la historia es real: «Empecé a escribirlo en marzo del año pasado, cuando murió Tron, que era el primer perro que adopté personalmente, cuando tenía yo 15 años. Tuve la suerte de que vivió hasta los 19 años, lo que es muchísimo», cuenta la autora, que ha incluido en el libro a otros dos acompañantes, Kenia y Diva, también adoptadas. Lo que en un principio arrancó como un homenaje o un modo de desahogarse por la tristeza que le causó la muerte de Tron terminó convirtiéndose en un libro: «Era una manera de superar el duelo, cosa que no todo el mundo entiende. Iba a ser algo para que lo leyesen mis amigos y mi familia. Pero vi que podía ir a más y aprovecharlo para una buena causa. He llorado y he reído muchísimo escribiéndolo», explica Paloma. El libro puede adquirirse ya a través de Amazon, y todo lo que recaude con su venta se destinará a la protectora Apadan: «Qué mejor que la historia de Tron termine ayudando a otros perros que, como él en su momento, fueron maltratados y abandonados», razona esta talentosa amante de los animales.