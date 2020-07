Sol, a ratos: así es el tiempo en A Coruña este fin de semana

0

La Voz de Galicia M. M.

03/07/2020 15:08 h

Este viernes A Coruña disfruta del mejor día, en términos meteorológicos, del fin de semana. El anticiclón se impone en la península coruñesa, que goza de una jornada con cielos totalmente despejados. Eso sí, las temperaturas son suaves para esta época del año. Las máximas no superan los 20 grados en la ciudad y sus alrededores.

Sábado

El sábado, el mejor momento para disfrutar de una jornada de playa en la ciudad es antes de la hora de comer. Por la mañana los cielos van a continuar despejados, pero, a partir de la tarde va aumentar la nubosidad en forma de nieblas costeras. No van a ser necesarios los paraguas, pero sí una rebeca. Según los cálculos de Meteogalicia, las máximas no superarán los 22 grados. A diferencia de otros puntos de Galicia, como en Pontevedra, donde el mercurio subirá hasta los 32 grados o los 27 en Vigo, A Coruña no gozará del calor de las Rías Baixas. El culpable, en parte, el viento del nordeste, que soplará moderado.

Domingo

El domingo los cielos alternarán nubes y claros durante todo el día, según el pronóstico de Meteogalicia. La circulación del viento del nordeste se impone, aunque soplará con carácter débil. No se prevén lluvias, sino tiempo seco. En el resto de la comunidad, la jornada anticiclónica dejará máximas de hasta 34 grados en la zona de Pontevedra ciudad y alrededores, una diferencia de 13 grados respecto a A Coruña, donde las máximas no subirán de los 21 grados. En otros puntos de las Rías Baixas como Vigo, las máximas serán de 31 grados el domingo; en Ourense alcanzarán los 36; en Sanxenxo los 32.