El Ropero, el espíritu de las «boutiques» francesas en A Coruña

La Voz de Galicia patricia garcía

a coruña 01/07/2020 20:14 h

En casa de Rocío Pérez, la ropa siempre fue una pasión. «Recuerdo que cuando tenía siete años, al salir del colegio, le pedía a mi madre que me llevase a mi tienda favorita. Todavía me acuerdo de cuando conseguí el vestido de Ralph Lauren que quería…». Hace 12 años trasladaron ese amor por la moda a una tienda en Ponferrada. «Rosa, mi madre, decidió cumplir un sueño y montó una pequeña boutique multimarca en agosto de 2008, en plena crisis». A ella le siguieron otras, entre ellas una de chico, de la que se encarga su hermano Alberto. La última se estrenó hace un año en el número 14 de Francisco Mariño. Bajo la marca El Ropero este espacio recupera la esencia de las pequeñas boutiques francesas, esas en las que siempre había una persona en la que confiar, en la que dejarte guiar por las compras. «A la tienda de A Coruña la bautizamos Cherie 1961 por la fecha de nacimiento de mi madre y porque «cherie» significa cariño en francés, y eso es lo queremos que la gente se lleve de aquí, mucho cariño». Rocío quiere recuperar esa atención personalizada: «Que una clienta venga un día y nos diga: 'Tengo un evento el fin de semana y necesito un look. ¿Qué puedo ponerme?'».

Rocío acaba de estudiar diseño de moda en Goymar: «Algún día mi sueño es poder tener un burrito aquí con mi colección». De los estantes de la tienda cuelgan prendas de muchos diseñadores españoles, como D-Due, y hasta alguno de los favoritos de la reina Letizia: Rocío enseña dos trajes de Felipe Varela, el diseñador de cabecera de la monarca durante muchos años. «Las que son fan del estilo de la reina lo reconocen». Al lado de Varela, más sorpresas como unas túnicas llenas de color de Missoni, la firma italiana más boho chic. «Una de las marcas estrella es Kenzo, viene mucha gente a preguntarnos por las sudaderas de tigre». También tienen fans de los pantalones de SOS y Seven, «nos lo piden antes de que lleguen». Rocío destaca también el esfuerzo de su familia porque esta pequeña boutique sea lo más sostenible posible: «Tratamos de buscar marcas y prendas que hagan el menor daño posible al planeta, como Castañer o las zapatillas de Veja, que son sostenibles y están arrasando en Instagram». ¿Y las tendencias para este verano? Esta es la apuesta de Rocío: «Se llevan los colores naturales mezclados con otros más fuertes, el flúor, los patrones bastante japoneses, mucho total look y las alpargatas y sneakers».

