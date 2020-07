Una coruñesa por el mundo: «Muchas familias me han abierto las puertas de sus casas»

View this post on Instagram

Permíteme que te sonría cuando me hablas del Irán que ves en las noticias. Deja que te sonría todavía más si la información que tienes sobre este país te viene de una tercera persona que ni siquiera ha estado allí. Disculpa las carcajadas si me dices que tú a esos países NO porque no tienes que aprender nada de un país ASÍ. Para gustos colores eh, pero siempre con la mente abierta y sabiendo la realidad de ese país al que tienes tan cruzado. A mí es que no se me ocurre juzgar a un país si no sé nada de él. Irán es de los países más seguros y bonitos que he visto en mi vida. Es el país del que más he aprendido y le debo tanto que me voy a seguir descojonando ante las mentes cerradas. #Shiraz #Iran