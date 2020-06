0

La Voz de Galicia

a coruña 30/06/2020

Ellos lo hicieron. A las nueve de la mañana se metieron en el agua cuatro nadadores: Sandro Zapata, Enrique Mandado, Juan Manuel Valcuende y Julio Fierro. Salieron de O Portiño con el objetivo de alcanzar la playa de Santa Cristina. «Las ausencia de las competiciones veraniegas habituales de aguas abiertas nos motivó para realizar una travesía a nado bordeando toda la ciudad de A Coruña, ni más ni menos que algo más de trece kilómetros de distancia. Una ruta por mar a nado que nadie hasta el momento había llevado a cabo y que contó con la autorización de capitanía marítima y el apoyo de dos embarcaciones de seguridad», destaca Daniel Abades, que forma parte del Club Natación Liceo al igual que la mayoría de los ocho nadadores. Sí, porque con el objetivo de compensar tiempos debido a la mayor velocidad de nado, 40 minutos después de salir los primeros empezó a nadar el segundo grupo. Con Gerardo Collazo, Daniel Abades, Sonia Braña y Raúl Saavedra ya estaban en el agua los ocho aventureros. «El primer escollo fue atravesar el canal entre el monte San Pedro, y las tres islas (Vandaval, Illa do Pé y Illa Aguión), donde se forma una corriente debido al estrechamiento del mar», destacan. Después llegó la parte mas dura, ya cerca de la torre de Hércules. Cuando alcanzaron la punta del dique de abrigo habían nadado diez kilómetros. «Afrontamos el último tramo de la travesía, donde la niebla y la corriente de la ría endurecieron más si cabe este sector», explican. Salieron sobre las nueve de la mañana y 3 horas y 55 minutos después el primero de los ocho nadadores pisaba arena firme. Al no ser una prueba competitiva enseguida llegaron los siguientes. «Estábamos obligados a ir juntos por seguridad. Mereció mucho la pena y, al ser un trazado inédito, creemos que somos los primeros en haberle dado la vuelta a la ciudad», destaca Abades. ¿Te atreves a nadar desde O Portiño a Santa Cristina? Conmigo que no cuenten.