El Orgullo LGTBIQ+ no se apaga en A Coruña: Este es el manifiesto íntegro que se leería este 2020

A Coruña 28/06/2020 16:23 h

Balcones con globos con los colores del arcoíris, marchas virtuales... El Orgullo LGTBIQ+ reivindica su día adaptándose de la mejor forma posible a las consecuencias de la crisis sanitaria. No obstante, lejos de apagar su voz buscan difundir su mensaje de igualdad a través de las nuevas tecnologías y de actividades en las que poder garantizar la seguridad de los ciudadanos.

🏳️‍🌈 Porque A Coruña é a cidade na que ninguén é forasteiro, por ser quen realmente somos ou por querer a quen queremos e porque este ano necesitámolo máis que nunca, queiramos e deixémonos querer #CoruñaOrgullosa @ConcelloCoruna pic.twitter.com/x2jmfWVxRO — Concellería de Benestar Social e Igualdade (@coruna_social) June 27, 2020

Como cada 28 de junio A Coruña sería testigo de una nueva marcha en favor de los derechos de estos colectivos y que culminaría en la plaza de María Pita con la lectura del manifiesto, dedicado en este 2020 a las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Cómo esto no va a ocurrir, aquí lo puedes leer de forma íntegra.

Manifiesto del Orgullo 2020 de las asociaciones y entidades LGTBIQ+ de A Coruña

Poñémonos en acción, alzamos a nosa voz, visibilizámonos, unímonos á onda do feminismo internacional e transversal, para impulsar o cambio da nosa sociedade e acadar a igualdade real xunto ao resto de mulleres, as nosas irmás.

Sen vergoña e sen medos. Con sororidade e dende o feminismo. Traballando de maneira integradora. Sen deixar a ninguén fóra nin detrás. A ninguén!

O feminismo é a única opción posible porque non segrega, nin entre mulleres, nin entre persoas, non cuestiona identidades e non está por riba dos dereitos humanos.

Irmás, tócanos loitar a todas unidas!

Compañeiras, debemos ser máis aliadas ca nunca!

Todas sabemos que non existe unha única forma de ser muller e, en consecuencia, non consentimos que ninguén cuestione nin a nosa sexualidade, nin a nosa identidade, nin violente a nosa persoa ataque a nosa realidade.

Revelámonos fai 51 anos en Stonewall contra a orde establecida, pelexamos nas rúas polo noso dereito ao matrimonio e, porén, non logramos sacar adiante a Lei Trans que precisamos para que se sume coas lexislacións xa conseguidas.

Repuxémonos ao rexeitamento da nosas familias e establecemos formas novas de familias. Enfrontámonos ao discurso de quen nos dicía que tiñamos unha enfermidade. Plantamos cara ao acoso, á burla e reapropiámonos do insulto; reinventámonos ante a discriminación laboral e cruzamos fronteiras en busca dunha vida en liberdade.

Esta crise maximizou problemas previamente existentes agravando situación discriminatorias que, se antes do confinamento xa eran preocupantes, agora son intolerables.

Hoxe esiximos ao Goberno de España que acelere as reformas progresistas que comezou a formación xa fai 13 anos, coa aprobación da coñecida Ley Estatal LGTBI.

Con esa garantía evitaremos vetos parentais á educación en diversidade sexo-afectiva e de xénero, garantiremos a libre autodeterminación, coa conseguinte despatoloxización das realidades trans. Protexeremos ás nosas familias e sancionarase de maneira efectiva os discursos e delitos de odio.

Equipararemos dereitos en todas as Comunidades Autónomas e dignificaremos a todas as persoas.

Este Orgullo é mais necesario ca nunca porque, se impregnamos as rúas coas nosas cores, impregnaremos tamén as nosas reivindicacións .

Sororidade e feminismo para TRANSfromar.

Mulleres lesbianas, bisexuais e trans en acción!

Polas máis vulnerables!