Coeticor recuerda cuáles son los grados adecuados para ser ingeniero técnico industrial

0

La Voz de Galicia la voz

A Coruña 28/06/2020 15:54 h

«Los grados en Ingeniería Mecánica, Electrónica y Automática y Química Industrial y/o Eléctrica son los únicos que conducen a la profesión regulada de ingeniero técnico industrial con atribuciones profesionales». Así lo confirma el decano del Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña (Coeticor), Macario Yebra Lemos, quien pone de relieve la gran demanda de este perfil profesional en el mercado laboral: «el Ingeniero Técnico Industrial sigue siendo una de las posiciones más solicitadas entre las empresas, por lo que es necesario que los futuros profesionales apuesten por titulaciones universitarias que les permitan realizar las funciones que demandan numerosas reglamentaciones y normativas legales». Yebra Lemos advierte a los futuros universitarios y universitarias interesados en la rama de la ingeniería sobre las «futuras limitaciones» que se encontrarán si cursan la titulación de Ingeniería en Tecnologías Industriales.

El Colegio coruñés se suma así al mensaje transmitido por la Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería del Ámbito Industrial (AERRAAITI) y del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI). Ambas instituciones alertaron ya sobre las carencias de este grado, que no solo no otorga atribuciones profesionales ?impidiendo la elaboración de proyectos técnicos y otros muchos trabajos?, sino que tampoco cuenta con unas cifras de inserción laboral positivas. Así, no existe una demanda real de este perfil en mercado de trabajo. A mayores, tal y como señalan los representantes de las tres entidades, «lejos de ser un estudio universitario que genere posibilidades y te permita elegir, en este caso, el camino ya está marcado, y únicamente puedes hacer un máster determinado».

En contraposición, el decano de Coeticor señala el amplio abanico de posibilidades que ofrece la Ingeniería Mecánica, Electrónica y Automática, Química Industrial y/o Eléctrica: «puedes acceder al mercado laboral, trabajar como ingeniero proyectista y cursar un máster de especialización, las posibilidades son infinitamente superiores».