La flaca engorda su oferta

La Voz de Galicia

a coruña 27/06/2020

«Nuestra idea es abrir más negocios con este concepto», comenta Gonzalo Cotelo, uno de los socios de La Flaca Burger & Beer. En menos de un mes, y a pesar de la situación que nos tocó vivir, abrieron dos locales. El primero, en la calle de la Estrella. El segundo, el pasado jueves en la calle peatonal de A Gaiteira. El negocio, en un principio, no tiene demasiados secretos. Hamburguesas de distintos tipos y varias propuestas de perritos calientes a los que ellos rebautizaron como «perrazos». Ofrecen la posibilidad de crear tu propia burger incluyendo los ingredientes que te apetezcan como si fuesen los toppings de un yogur helado. «Estuvimos seis meses elaborando panes para dar con el ideal. Lo mismo hicimos con la carne, fuimos mezclando distintos tipos hasta dar con una que nos pareciese perfecta para lo que buscábamos», explica Gonzalo mientras la gente que pasa por la calle se queda mirando la novedad hostelera. Creo que ocupa el bajo que en su día fue el café Visantoña, pero, como estos emprendedores son más jóvenes, ni les suena. Hace unos días que murió Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo, y su mítica canción La flaca volvió a sonar como cuando fue un gran éxito. El tema también tiene que ver con este negocio. «Cuando estábamos en el proceso de buscar un nombre recuerdo que me monté en el coche, encendí la radio y estaba sonando», asegura. Desde entonces no ha dejado de engordar.