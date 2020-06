Otros 10 millones más contra el covid desde la Diputación

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia T. S.

A Coruña 26/06/2020 13:06 h

El pleno de la Diputación de A Coruña acaba de aprobar un expediente modificativo de créditos por importe de 21 millones de euros, con los que se financiarán diversas inversiones destinadas a paliar las consecuencias sociales y económicas del covid-19. Entre las medidas destaca una línea especial del Plan de Emprego Local dotada de 10 millones para apoyar a las pymes y autónomos de la provincia, cuyos negocios se han visto seriamente afectados por la pandemia. «Trátase dun programa ambicioso, dotado con 10 millóns de euros, que na práctica supón duplicar o orzamento anual do PEL. É unha resposta excepcional a unha crise excepcional», afirmó el presidente da Deputación, Valentín González Formoso, quien anunció que el gobierno provincial trabaja en las bases del programa «que esperamos desenvolver en estreita colaboración cos concellos da provincia para amortiguar as consecuencias económicas que a crise ten para as pequenas empresas e autónomos da nosa provincia».

El pleno también ha dado luz verde, por unanimidad, a los primeros 41 millones del Plan Único 2020, con los que se ejecutarán 231 obras en los municipios coruñeses, y de los que 4 millones serán destinados a gastos sociales.