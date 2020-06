Un ensayo muy especial en Santa Margarita

0

Muchas veces se juntaron para ensayar. Pero nunca la cita fue tan especial como la de ayer. Antes del confinamiento, el grupo de teatro sénior de Afundación llevaba varias representaciones por distintas localidades de Galicia. Iban de ovación en ovación con las obras Os vellos namorados, adaptación de Os vellos non deben de namorarse, y unos poemas como homenaje a Lorca. Pero hubo que parar. El director de este grupo de 21 actrices y actores de entre 60 y 90 años consiguió mantenerlos conectados y activos durante esta atípica primavera. «Es la manera de que no perdiesen el hilo. Y ahora, que todavía no se pueden utilizar los centros de mayores, decidimos convocar el ensayo en el auditorio al aire libre del parque de Santa Margarita», destaca Víctor Díaz Barús, maestro y alma máter de la formación teatral. Con todas las medidas de prevención volvieron a verse las caras y a dar rienda suelta a su pasión por el teatro y el arte en general. «En cuanto nos permitan volver a actuar, estaremos listos», asegura Barús.