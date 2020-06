El búlgaro que escapa del calor en A Coruña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 26/06/2020 05:00 h

Este mimo habla y no soporta el calor. «Cuando llegue el invierno regresaré a Canarias», comenta Nasko Atanasov. Bajo la caracterización de la imagen está un ciudadano búlgaro que lleva dos decenios en este oficio. Para ganarse la vida tiene que estarse quieto. Solo se mueve para dar las gracias por una moneda o un billete. Relata que el 1 de junio salió de las islas afortunadas tras tres semanas confinado allí. «El traje pesa unos quince kilos. La capa está hecha con rafia, con tela de saco, con cuerdas entrelazadas», explica. Mucho mejor montar el llamativo show en el paseo marítimo coruñés que en el de Costa Adeje o Maspalomas. Ayer por la mañana se lo encontró la periodista de Radio Voz Bea Franco a la altura de la Casa de los Peces. Nasko pasó de sudar la gota gorda a sentir incluso fresquito en algún momento del día. Dice que el vestuario, que recuerda a algún personaje de Harry Potter o incluso a la película Un monstruo vino a verme, está inspirado en parte en la antigua bandera escocesa. Por eso se hace acompañar de la figura de un unicornio de metal forrado de la misma tela que lleva él y pintado de color tierra. Cambió de comunidad autónoma, de meteorología, pero no varió el aspecto más importante de su puesta en escena. Este búlgaro que escapa del calor parece que levita. Mientras su mitológico compañero se apoya sobre dos patas Nasko se sostiene en el aire a unos centímetros del suelo. Llama la atención. Seguro que estos días se lo encontrarán en algún sitio. Vive en una furgoneta y no descarta irse a algún lugar más la norte si algún día llega el verano de verdad a nuestra ciudad. Así es este mimo que se transforma en hechicero o brujo cuando el termómetro no sube demasiado.