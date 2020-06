Con el cuchillo del pan, a cortar las malas hierbas que afean una plaza de A Coruña

0

La Voz de Galicia Fran Brea

La Voz 25/06/2020 05:00 h

Cansada de ver cómo la plaza que está situada delante de su casa pasaba de ser una zona ajardinada y cuidada, donde los vecinos se reunían para charlar, a un lugar abandonado a su suerte en el que se acumulan desperdicios, acude gente por la tarde a beber y las plantas se pudren, Anabel Penas decidió ponerse manos a la obra para revertir la situación.

«Era una zona verde preciosa, con buen ambiente, pero hace unos años dejó de cuidarse. Llevo tiempo preguntando al Concello por esta situación y como es una zona privada de uso público, parece que Administración y propietarios no llegan a un acuerdo. Ahora hay un deterioro manifiesto», comenta. Así, optó por ponerse un sombrero y «me disfracé de jardinera para trabajar un trozo». Cortó las malas hierbas, al principio con el cuchillo del pan, «que ya habían crecido un metro y medio», y en unos pocos días ha conseguido cambiar la imagen de la plaza.

Algunos vecinos ya han mostrado su apoyo a esta iniciativa. Incluso, «una niña de 8 años que vive en mi edificio vino a ayudarme y hubo gente que me regaló cosas para trabajar. También, en una floristería de la zona me van a aconsejar qué plantar, cómo y dónde». Anabel no ve justo que «por un interés privado se vea perjudicado todo el barrio». Gracias a su implicación, asegura, el espacio «vuelve a tener vida. Mientras estoy trabajando viene gente mayor y me habla y también hablan entre ellos, como sucedía antes».

No era una broma

Esta coruñesa reconoce que desde un primer momento «no pasé desapercibida. Algunos creían que estaba loca o era una broma, pero eso no me influye. Yo me comprometí y ya ven que voy en serio». Un día, apunta, bajó el presidente de la comunidad de los edificios a los que pertenece la plaza «y me preguntó por qué lo estaba haciendo. Le comenté que porque me gustaba y nadie me lo impedía. Creo que debemos implicarnos, ya que hoy en día el nivel de responsabilidad parece inexistente».

Anabel espera que actos como el que está realizando tengan repercusión y se «cree una especie de elevación de conciencia. Ante tanto caos, parece que falta sentido. Nos vienen tiempos difíciles y hay que concienciarse de la importancia que tiene lo público, retomar el interés y cuidarlo». Y es que siempre hay algo de esperanza, aunque el panorama sea desolador: «Cuando empecé a limpiar la selva que era aquello encontré unas flores descubiertas entre la maleza», que ya rodeó con piedras de la playa.