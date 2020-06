0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia maruja campoviejo

a coruña 24/06/2020 05:00 h

«Es mucho más difícil de lo que la gente cree componer una canción con ritmo para el verano». Esto me lo cuenta el compositor coruñés Samuel Bugía, que a pesar de esta dificultad se ha lanzado a la piscina de la mano de la cantante Alejandra Pais, ganadora de la pasada edición del programa A liga dos cantantes extraordinarios de la TVG, para lanzar la que termine siendo la canción del verano 2020. El tema se llama Tu corazón y cumple con todos los requisitos para ostentar ese título: «Para mí fue un reto, porque yo soy más de baladas. Pero conté con la colaboración de DJ Federato en la producción, que le aportó el toque de modernidad al sonido, que yo soy más clásico». No es la primera vez que colaboran autor y cantante: «A ella le gustan mis canciones y a mí cómo canta ella. No se puede pedir más», cuenta Bugía, que ya está trabajando en versiones en otros idiomas de este tema para romper fronteras: «De momento saldrá en rumano y en griego, pero ya estamos pensando en otros países».