Natalia Rodríguez, óptica: «Hemos tenido que ampliar los horarios»

La Voz de Galicia R. Domínguez

a Coruña / la voz 08/07/2020 18:56 h

«A nosotros optimismo no nos falta», cuenta Natalia Rodríguez, responsable de atención al cliente de las ópticas Adrián Salgado. «Tuvimos la gran suerte de que nuestro gerente decidió pagarnos la diferencia de los ERTE y ahora estamos trabajando bien, con todas las agendas completas, ¡hasta tuvimos que ampliar horarios!», indica sobre la respuesta del público.

Para animar a la clientela, esta firma, que cuenta con dos locales en Lugo y Sarria y otro en Juan Flórez, decidió regalar a todos los que se animasen a entrar una mascarilla FFP2, además de incorporar todas las medidas de desinfección e incluso realizar un doble test a sus 20 empleados para mayor seguridad. «Nos encontramos con que había muchos clientes que no las conseguían y decidimos dárselas como una muestra de agradecimiento a su fidelidad», explica Natalia. «Siempre hemos trabajado con cita previa, las primeras semanas tuvimos muchísima gente, y para atender a todos cumpliendo los aforos y garantizar seguridad, fuimos abriendo más horas», señala.

«En cuanto pudimos, aunque fuese con menos personal, decidimos abrir», indica, lo que, a su juicio, fue correspondido por la población, ya que «sobre todo al principio nos vinieron muchos clientes de otras ópticas que aún estaban cerradas». Estos se sumaron a la clientela que ya tenían y a aquellos que, durante el confinamiento, comenzaron a detectar problemas. «Ha habido mucho teletrabajo, mucho abuso de pantallas y estamos viendo aumentos en las graduaciones», indica sobre el impacto sobre la visión lejana del tiempo encerrados en casa, sin luz natural.

Habla Natalia Rodríguez también de otros usuarios nuevos, esta vez en el gabinete audiológico. «Nos está llegando gente mayor, que no ha podido hablar con sus hijos porque no escuchaba bien y tiene ansias, gente que no tenía audífonos y ahora se decide a probar».