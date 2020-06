Manuel Conchado: «La gente ha vivido su casa como nunca había hecho»

0

a coruña / la voz 23/06/2020 11:46 h

El brío con que el sector inmobiliario ha vuelto a arrancar después del apagón del coronavirus no encubre las pérdidas, que las ha habido, de una crisis que nadie pudo prever ni amortiguar. Lo advierte Manuel Conchado, socio de la única inmobiliaria de Galicia calificada «de alto rendimiento» por el informe Ardán y especializada en el mercado de la vivienda en A Coruña y áreas metropolitanas de Oleiros, Cambre y Culleredo, donde gestiona 700 inmuebles. Con esa muestra y un volumen de negocio que cerró el 2019 con 120 operaciones de compraventa, la agencia Conchado Puente ha observado tras el confinamiento «un pequeño parón en el alquiler» que atribuye a la suspensión de la actividad en Inditex. «El grupo incorpora cada semana a siete u ocho trabajadores de fuera y eso se nota», explica Manuel Conchado, que acusa la caída de la demanda en «pisos que en circunstancias normales se alquilarían en 24 horas y ahora están un poquito más parados».

Este leve retraimiento del negocio del alquiler, siempre más rápido que la venta -«si el precio del alquiler es adecuado, el mercado lo absorbe», indica el experto- y los gastos fijos que la inmobiliaria de la plaza de Vigo tuvo que asumir, con cierre y todo, son el contrapunto a una situación general de bonanza que Conchado proclama de «cierta alegría». El mercado «está vivo, no hay crisis financiera, los bancos están fuertes y tienen ganas de prestar dinero en la misma línea que antes del covid», expone. Y en este clima de confianza ha cristalizado un fenómeno insólito que explica la pujanza de la venta.

No solo chalés

«La gente ha estado dos meses en casa y ha vivido la propia vivienda como nunca había hecho. Normalmente entramos y salimos, comemos fuera, volvemos a las nueve de la noche. Hasta que de repente ocurre algo como lo que ocurrió, no podemos salir, tenemos tiempo para vivirla y nos damos cuenta de que nuestra casa no nos gusta, de que es oscura, o pequeña, o no es cómoda para teletrabajar. Y entonces decidimos buscar algo mejor», desgrana Manuel Conchado de la experiencia acumulada estas últimas semanas, en las que han vendido media docena de casas. No solo chalés. «Nosotros hemos detectado un movimiento general, por encima de las casas con jardín y los pisos con terraza que aparecen en los telediarios, la búsqueda de una casa mejor más allá de un espacio al aire libre».