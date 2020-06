El Concello solicita la colaboración de los vecinos para la limpieza de sus parcelas

0

A Coruña 21/06/2020 12:58 h

La Concellería de Medio Ambiente solicita la colaboración de los vecinos para la realización de las labores de limpieza de maleza en sus parcelas y zonas verdes. La edila Esther Fontán, recuerda la necesidad de mantenerlas en buen estado con el fin de evitar que se produzcan incendio: «Moita veciñas e veciños están recibindo estes días comunicacións do Concello para que cooperen e extremen as precaucións no uso das súas leiras».

Fontán también indicó que el mantenimiento no se refiere únicamente a la poda y rozado de los terrenos de los que son propietarios, «senón que tamén atende a evitar a acumulación de residuos, neumáticos ou calquera elemento que poida provocar un lume». En este aspecto, resaltó el convenio que existe con la Xunta para solicitar los trabajos de limpieza a un precio más asequible. La concejala agradeció «o alto grao de colaboración da veciñanza tanto o ano pasado como nesta tempada».