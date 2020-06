El Presco destinará más 6.000 de euros en ayudas a cada autónomo y microempresa

0

20/06/2020

El gobierno local acaba de dar luz verde a las principales líneas de ayuda del Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña (Presco). Esta iniciativa aporta 6.235.000 euros en ayudas para el mantenimiento de la actividad, el fomento del empleo y la transformación digital. Son fondos que «os autónomos e pequenas empresas poderán comezar a solicitar nos próximos días».

El edil de Economía, Facenda e Réxime Interior, José Manuel Lage Tuñas, explicó que las personas interesadas tendrán de plazo hasta el 15 de septiembre para presentar las solicitudes e indicó que las subvenciones llegarán a un máximo de 6.200 euros por persona. «A reactivación económica da nosa cidade é unha prioridade. O Concello traballou desde o minuto un para lle facer fronte á pandemia do covid-19, co obxectivo de non deixar a ninguén atrás, finalidade para a que está deseñado o Presco», destacó Lage Tuñas.

En los próximos días, el ejecutivo coruñés concretará el resto de ayudas del plan, que fue aprobado de forma unánime por todos los grupos que forman la corporación municipal y que suma 13,2 millones de euros. En el ámbito de la reactivación económica, los 6.235.000 euros que se aportan ahora a autónomos y pequeñas empresas se reparten en dos líneas.

Por un lado, se dedican 4.935.000 euros a «apoio e mantemento da actividade económica». El máximo subvencionable alcanza los 3.700 euros por persona beneficiaria. Pueden solicitar estas ayudas empresas y autónomos radicados en A Coruña y que estuvieran dados de alta con anterioridad al 14 de marzo del 2020. Se subvencionarán el pago de cuotas de autónomos y de Seguridad Social hasta un máximo de seis mensualidades.

Asimismo, se podrá pedir hasta 1.500 euros para el pago del alquiler de locales y hasta 600 euros para abonar los intereses de los créditos ICO avalados por el Estado durante la pandemia. También se pone en marcha una línea de ayudas para incentivar la contratación, con hasta 1.500 euros por persona contratada, ya sea de forma indefinida o temporal, siempre que el acuerdo no sea inferior a un año. La cantidad subirá hasta los 2.000 euros si la persona contratada es una mujer, tiene más de 45 años o presenta una discapacidad igual o superior al 33 %. Además, se concederán ayudas de hasta 600 euros para la adaptación física de los locales a las nuevas normas de seguridad e higiene derivadas del coronavirus.

Por otra parte, 1.280.000 euros se dedicarán a «apoio á mellora, adaptación e transformación dixital das empresas». La segunda linea que estará activa en julio es compatible con la primera. «Estamos asumindo competencias que no son nosas, facendo un grande esforzo económico para axudar a autónomos e pemes», destacó José Manuel Lage.

Los beneficiarios podrán recibir hasta un máximo de 2.500 euros. Las ayudas a la transformación digital están pensadas para utilizarse en crear o mejorar páginas web (hasta 800 euros), poner en marcha sistemas de comercio electrónico (hasta 2.000 euros), nuevas formas de márketing 4.0 (hasta 2.000 euros), implantar nuevas herramientas de gestión (hasta 2.000 euros) y para la adquisición de dispositivos de pago seguro como los TPV (hasta 500 euros).

«Con este plan cumprimos as directrices fixadas pola nosa alcaldesa, Inés Rey. Mobilizamos unha importante cantidade de recursos para reactivar A Coruña e seguiremos a poñer sobre a mesa todos os medios que sexan precisos para que a cidadanía poida superar canto antes os efectos da pandemia», explicó Lage Tuñas, quien avanzó que en los próximos días se presentarán nuevas líneas de ayudas culturales y sociales.