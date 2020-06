Hugo y Oliver estrenan la nueva Colón

0

a coruña 20/06/2020 05:00 h

Fue una semana calentita para los de la heladería Colón. El pasado domingo a las diez de la noche despacharon las últimas tarrinas en el local de siempre y ayer a las tres de la tarde sirvieron los primeros helados en la nueva ubicación del callejón de la Estacada. Hugo Quintela Rodríguez y su hermano Oliver, de 6 y 2 años, fueron los primeros clientes y se pidieron sendos helados de chocolate y vainilla. En el local, una foto de Vari Caramés, cliente y amigo, recuerda a la antigua heladería, al igual que el mostrador. «También vamos a colocar alguno de los espejos que había en la otra, pero todavía no nos fue posible», comenta Dani Reboredo minutos antes de la apertura. Decidió abrir a primera hora de la tarde porque, como suele suceder en estos casos, por mucho que programes siempre surge algo de última hora que te retrasa. Es imposible igualar el encanto de un negocio de más de 30 años, pero doblan metros cuadrados y comodidad para todos. «El obrador es más grande y nos permite trabajar en unas condiciones mucho mejores. Cuando veo dónde estuvimos hasta ahora no me explicó cómo fuimos capaces. Los baños se triplican... Son el doble de metros, aunque no se ven reflejados en la tienda porque muchos son para el obrador o para el almacén», explica el hijo del fundador.