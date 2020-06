Chaflán con mesas altas

0

La Voz de Galicia

a coruña 20/06/2020

En el bar todavía no puede haber el ambiente de antes, como le sucede a todos los locales de hostelería. Pero finalmente el popular Chaflán de la calle Antonio Viñes, esquina plaza de Monforte, recobró la actividad con las limitaciones del momento actual. «Hemos puesto unas mesas altas fuera y dentro igual. A algunos clientes teníamos que decirles que no les podíamos servir porque no había sitio ni en la barra, pero es lo que va a ser durante esta temporada», destacan Rafa y Anuska, felices una vez más por la respuesta apasionada de los habituales. Hasta promovieron una campaña de recogida de firmas para solicitar que se peatonalizase la zona y así los del Chaflán podrían tener más terraza.