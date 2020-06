Presentación-homenaje en Moito Conto

0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 19/06/2020 05:00 h

En la librería Moito Conto de San Andrés tuvo lugar una de las primeras presentaciones literarias de esta nueva etapa que nos toca vivir. Se trata de O pintor cego, la obra póstuma de Xabier P. Docampo, con ilustraciones de Xosé Cobas. «En vésperas do segundo cabodano do seu pasamento a presentación tamén é unha homenaxe ao seu legado intelectual como mestre, escritor, promotor de lectura e activista da cultura galega», destacan desde la editorial Kalandraka. «Trátase dun diálogo literario e artístico entre ambos autores, ao que contribuíu de forma especial o cadro A illa dos mortos, de Arnold Böcklin, e no que abundan as referencias pictóricas, xunto coa importancia da música no relato», apuntan. Pena que el aforo fuese limitado.