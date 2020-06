Arcos y semáforos limitarán a 8.000 personas el aforo en las playas de A Coruña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 19/06/2020 05:00 h

El Ayuntamiento tan solo permitirá que 8.000 personas puedan concentrarse a un tiempo en las playas de Riazor, Orzán y Matadero. La regulación de este aforo se pondrá en marcha, «si todo va según los previsto», el próximo lunes, indicó ayer el director del área de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, que también apuntó que la capacidad máxima podrá sufrir modificaciones en función de las oscilaciones de las mareas. «Si las pleamares son más altas, puede quedar menos extensión de terreno en los arenales», indicó el técnico municipal. En todo caso, las restricciones se realizarán con el objetivo de que los usuarios guarden los dos metros de separación social recomendada por las autoridades sanitarias para evitar un rebrote de contagios del covid-19.

Los técnicos del Ayuntamiento trabajaban ayer para completar las instalaciones que regularán el acceso a las playas más céntricas. Los operarios se afanaron en instalar los módulos luminosos de los semáforos. Estos se ubican en los arcos recientemente colocados en las bajadas principales a los tres arenales.

Estas estructuras se dotarán de contadores por infrarrojos que computarán la entrada y la salida de los bañistas de las distintas zonas. Si el aforo está completo, el semáforo de bajada a las playas se pondrá en rojo y no se podrá acceder. «La luminaria cambiará a verde a medida que vaya saliendo gente y vaya quedando espacio», recalcó el director del área municipal de Seguridad Ciudadana.

Vigilancia policial

Carlos García Touriñán también señaló que en todo el entorno de la franja litoral se instalarán cámaras de visión, no de grabación, cuyas imágenes se complementarán con los datos que reporten los semáforos. Estos equipos de filmación «nos permitirán conocer en todo momento la situación de los arenales, no solamente si hay más gente de la debida, sino también si en algún punto de las playas no se respeta la distancia social de seguridad», subrayó.

Además de estas nuevas medidas para evitar aglomeraciones, equipos específicos de la Policía Local recorrerán constantemente la línea de playas, no solo en el Orzán y Riazor, sino también en las calas de Oza, San Amaro y As Lapas para vigilar que los usuarios cumplen las restricciones de entrada y las medidas de distanciamiento social.

Los agentes controlarán en todo momento las áreas de acceso a las playas y el aforo de las mismas. En un principio, los policías amonestarán a todas aquellas personas que no respeten las señalizaciones lumínicas y los perímetros que cierran las bajadas a las playas. Pero también tendrán capacidad de denunciar y proponer sanciones a todos aquellos que se salten el protocolo establecido.

El Ayuntamiento también montó un centro de vigilancia en la coraza que separa Riazor del Orzán. En este punto se instalará un área logística dotada con las últimas tecnologías que permitirán a los agentes de la Policía Municipal controlar la totalidad del tramo costero y vigilar que se cumplan todas las nuevas normas.

Carlos García Touriñán también recuerda que a partir del lunes, si las instalaciones de control ya están operativas, «solo se podrá bajar a las playas a través de los arcos instalados en las distintas zonas del paseo marítimo». Los otros accesos a los arenales estarán vallados.

Patrullas por los arenales para hacer guardar las distancias de seguridad

Además del sistema de recuento de bañistas a través de los semáforos, y de las cámaras de visualización del aforo de las playas, agentes de la Policía Local patrullarán los arenales para que se guarden las distancias recomendadas y vigilar el uso de la mascarilla.

El director del área de Seguridade Cidadá, Carlos García Touriñán, también se refirió a los arenales de Oza, San Amaro y As Lapas, donde los accesos son de más difícil control. Para evitar masificaciones de bañistas y lograr que no se supere el aforo de seguridad anti covid-19, los agentes extremarán la vigilancia con controles frecuentes en estos puntos y, además, también está previsto que se coloquen vallas para evitar que los usuarios accedan a los arenales por lugares distintos a los habilitados.

Normas generales

En la jornada de ayer, los técnicos del Ayuntamiento también colocaron distintos carteles que anuncian las normas para hacer de las playas un espacio covid cero. Conminan a atender las recomendaciones del personal de socorrismo y seguridad ciudadana, y sugieren que en los arenales se mantengan las mismas medidas de higiene que en la calle.

En los rótulos se puede leer la obligatoriedad de respetar las distancias, fumar siempre en los espacios habilitados y el uso de ceniceros, así como no dejar las colillas ni otro tipo de residuos en la arena, además de separar y tirar los desperdicios en los contenedores habilitados. Para facilitar esta tarea, las papeleras se han diferenciado mediante pegatinas que informan del tipo de basura que se pueda depositar.