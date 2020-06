La Banda Municipal de A Coruña actuará el domingo en el Teatro Colón

Alfonso Andrade

Concierto de la Banda Municipal de A Coruña Actuación de la Banda Municipal de A Coruña en Santa Margarita

Doscientas personas presenciaron el primer gran concierto al aire libre desde el confinamiento

Había muchas ganas de música con mayúsculas en la ciudad después de meses en los que solo en los balcones se mantuvieron vivos los instrumentos. El primer paso en A Coruña lo dio en la mañana del domingo la Banda Municipal de Música, que logró convocar a casi doscientas personas (era el aforo autorizado) en el auditorio de Santa Margarita, en el que ha sido el primer gran concierto en A Coruña de la era covid.

Bueno, a los habituales a los conciertos de esta agrupación tal vez haya que añadir a los muchos visitantes del parque que se apostaron arriba, en la zona de césped, para seguir la actuación, y a algún que otro perro que los acompañaba y que parecía encantado también con la música. En este grupo estaban Lina y su pastor belga: «Pues es una maravilla, que quieres que te diga. Salí a pasear al perro y mira lo que me he encontrado. No me lo esperaba, y me encanta». Y ahí se quedo a disfrutar del concierto y de unas patatas fritas que despertaban también el interés del chucho.

