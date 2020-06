Una nueva terraza sobre el mar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 17/06/2020 05:00 h

Escogieron como nombre Gazuela. Pero no porque su especialidad sean las cazuelas de pescado a la gallega, sino por fusionar Galicia y Venezuela. La venezolana Jairy Romero y el gallego Alberto Paz inauguran el viernes un negocio de hostelería en el local que ocupaba Nauga. «Vinimos un par de veces a comer aquí y me enamoró este espacio. Nos pareció que estaba poco aprovechado para la maravillosa ubicación que tiene y que daría para hacer cosas estupendas. Cuando nos enteramos de que había cerrado decidimos optar por él», relata Jairy con un sugerente acento. Conoció a su pareja gallega en Panamá. Alberto ya gestiona con un socio Motos de Agua Coruña, una empresa de alquiler que está situada cerca de lo que será la nueva cafetería y restaurante con terraza sobre el mar. «Instalamos una pérgola y nuevo mobiliario. La idea es ofrecer tapas, platos para compartir, hamburguesas gourmet o crujientes de langostino», destaca. Por supuesto, no faltarán platos típicos de su tierra como las arepas, los tequeños y «el quesillo venezolano», añade. Alberto trabajó en el sector de hostelería cuando era joven, pero esta es su primera aventura seria. «Nos hubiese gustado organizar una gran inauguración, pero por la pandemia de coronavirus tuvimos que reducir nuestras intenciones. Ojalá que la gente disfrute de nuestras tremendas vistas», comentan ilusionados mientras disfrutan de unas vistas espectaculares y un espacio perfecto para disfrutar del verano.