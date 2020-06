El Concello de Carral aprueba un presupuesto de 5,6 millones de euros

0

Carral 16/06/2020 18:05 h

El Concello de Carral aprobó esta semana los presupuestos del 2020. Con respecto al 2019, el apartado de gastos experimentó un crecimiento de un 0,87%, ascendiendo a 5.492.626,02 euros, mientras que el de ingresos subió un 3,28%, llegando a los 5.629.418,77 euros. De esta forma, el documento presupuestario refleja un superávit por importe de 136.792,75 euros, necesario para hacer frente al remanente de tesorería negativo derivado de la liquidación del ejercicio de 2019.

Se trata, tal y como inciden desde el gobierno local, de una propuesta que «estivo moi condicionada pola débeda contraída polo anterior goberno». Asimismo, señalan que «produciuse un retraso na aprobación do documento debido á emerxencia sanitaria. A mesma semana na que se decretou o estado de alarma tiñamos a mesa laboral previa á presentación do presuposto no pleno». La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus supuso «a modificación dos orzamentos para adaptar as partidas ao protocolo de actuación do covid-19».

Para hacer frente a la crisis sanitaria, el gobierno local tuvo que anular partidas de fiestas, eventos y excursiones, destinando estas cuantías a Servizos Sociais, así como a la adopción de otras medidas de carácter urgente para paliar los efectos del covid-19 en el municipio: apoyo a la conciliación, adaptación de las instalaciones, formación y adquisición de EPIS para trabajadores/as, etc. Dentro de Servizos Sociais, la partida de Emerxencia Social subió en un 340 %, pasando de los 10.000 euros del 2019 a los 51.000 euros consignados para en el presupuesto de 2020. Asimismo, se aumentó el importe del Comedor sobre ruedas, que pasó de lo 750 euros (2019) a los 1.800 euros de 2020. Por último, las ayudas a la dependencia pasaron de los 160.000 euros, en el 2019, a los 380.000 euros del ejercicio actual.

El documento del 2020 presenta un estado de gastos que asciende a 5.492.626,02 euros. Como parte del informe, el Concello apuesta por las inversiones, que ascienden a más de un millón de euros. Esta suma se utilizará para llevar a cabo proyectos que sirvan para incrementar y mejorar los servicios e infraestructuras para los vecinos y vecinas del municipio. Entre ellos, destacan los que se acometerán a través de los fondos provinciales del POS+2020 de la Diputación de A Coruña: acondicionamiento del pabellón polideportivo municipal O Espiño, construcción de un muro de contención de granito, acondicionamiento del entorno para aparcamiento en el lugar de Bacelo (Santa Baía de Cañás) y mejora de la senda peatonal de acceso al área recreativa de A Brexa.

El documento de 2020 refleja también un aumento del Gasto de Personal (1.820.331,10 euros) debido a la suma de dos plazas de Policía y un electricista. Asimismo, se presenta también un ligero incremento del gasto en Bienes Corrientes y Servicios (1.886.572,94 euros).