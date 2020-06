Personal sanitario pide a la Xunta que replantee la orientación del nuevo Chuac

La Voz

; Protesta de los expropiados por el Novo Chuac Protesta en Eirís de los expropiados por el Novo Chuac Alfonso Andrade

Vecinos afectados por los accesos al hospital protestaron con un concierto y un pasacalles

Vecinos de Eirís amparados por la Plataforma de Afectados pola Ampliación do Chuac se concentraron el domingo a mediodía en las inmediaciones del hospital para protestar por su situación y por el proyecto del Novo Chuac. Lo hicieron mediante un pasacalles que recorrió la zona, y con una actuación a cargo de vecinos que ya habían interpretado música desde sus casas durante el confinamiento.

«Deben repensar o que van facer no Chuac», afirmó Mónica Díaz, presidenta de la Asociación de Vecinos de Eirís. En su opinión y la de los concentrados, «é enterrar cartos en cemento» con una obra que, además, corresponde «a un plan anterior, porque o convenio co Concello aínda non está firmado».

