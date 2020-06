Inés Rey: «Non quero imaxinar como tería sido xestionar esta crise sen os orzamentos aprobados»

0

La Voz de Galicia Toni Silva

A Coruña 15/06/2020 14:52 h

Para la alcaldesa Inés Rey, su primer año de mandato en A Coruña ha estado basado en el diálogo, en los pactos y en el consenso, no solo con los partidos de la oposición, de los que destacó su talante de colaboración, sino con otras Administraciones. «Gracias a iso continuamos desencallando procesos ambiciosos como a Intermodal, o Novo Chuac ou a cidade das Tics, grandes proxectos anteriores á pandemia», recordó la alcaldesa socialista esta mañana. «Agora temos por diante o proxecto de acompañar aos que máis sufren e ímolo asumir á fondo. A cidadanía sabe que pode confiar en nós. Son tan só os primeiros pasos. Pero necesitamos o apoio da Xunta e o Goberno Central. Teñen nesta cidade unha leal colaboración institucional. As veces despreciouse a nosa aposta polo diálogo, hai quen aínda opina que supón unha debilidade de quen manda, nós pensamos todo o contrario, é unha fortaleza».

Entre los momentos claves de este primer año de mandato, Rey destacó especialmente la aprobación de los presupuestos, «co voto favorable de 4 das 5 forzas de María Pita, e ningún voto en contra. Baseados en tres eixos: aposta económica, benestar social e igualdade, e sustentabilidade». La alcaldesa insistió de hubiera sido especialmente complicado afrontar la crisis del covid sin las cuentas aprobadas del 2020. «Non quero imaxinar o que tería sido xestionar esta crise atopándonos sen orzamentos, como pasaba outros anos a estas alturas. Algún mérito teremos as 8 (se ausentó por maternidad la concejala Diana Cabanas) persoas que estamos aquí, pero prefiro recoñecer os méritos da oposición que se mostrou responsable e construtiva. Tomamos decisións complexas este primeiro ano, algunhas non moi populares, como rematar co botellón ou campaña contra a doble fila, pero si teñen repercutido de xeito positivo na vida da Coruña».